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Двое украинских бойцов получили ранения с начала суток на Донбассе

Двое украинских бойцов получили ранения с начала суток на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. С начала суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С полуночи и к 9 утра сегодня наши подразделения зафиксировали уже 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В частности, утром и вечером наши укрепления вблизи Новотошковского вновь были обстреляны оккупантами - на этот раз из минометов 82 калибра. Всего было зафиксировано 12 разрывов вражеских мин", - сказал спикер.

По его словам, в эти сутки украинским защитникам пришлось также открывать огонь.

На Донецком направлении сегодня утром подразделения Объединенных сил зафиксировали 7 прицельных обстрелов со стороны противника.

Неподалеку Лебединского, Водяного, Талаковки оккупанты выпустили по позициям ВСУ 52 снаряда 122 калибра. У Широкино и Каменки позиции украинских войск боевики обстреляли из стрелкового оружия.

"С начала этого периода во время боевых действий двое украинских воинов получили ранения. Это произошло вблизи Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает: военнослужащие были безотлагательно эвакуированы в военные госпитали", - сказал Мотузяник.

Напомним, 23 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

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