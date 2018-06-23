Двоє українських бійців зазнали поранень з початку доби на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. З початку доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Від опівночі і на 9 ранку сьогодні наші підрозділи зафіксували вже 9 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, вранці і увечері наші укріплення поблизу Новотошківського знову були обстріляні окупантами — цього разу з мінометів 82 калібру. Всього було зафіксовано 12 розривів ворожих мін”, — сказав речник.
За його словами, цієї доби українським захисникам довелось також відкривати вогонь у відповідь.
На Донецькому напрямку сьогодні зранку підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 7 прицільних обстрілів з боку противника.
Неподалік Лебединського, Водяного, Талаківки окупанти випустили по позиціях ЗСУ 52 снаряди 122 калібру. Біля Широкіного і Кам'янки позиції українських військ бойовики обстріляли зі стрілецької зброї.
“Від початку цієї доби під час бойових дій двоє українських воїнів дістали поранення. Це сталось поблизу Лебединського. Зараз їхньому життю нічого не загрожує: військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів”, — сказав Мотузяник.
Нагадаємо, 23 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.