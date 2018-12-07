Двое украинок вышли в четвертьфинал теннисных соревнований в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках второго круга женского одиночного разряда турнира ITF Pro Circuit сразу двое украинок одержали победы, сообщает УНН со ссылкой на ITF.
21-летняя уроженка Харькова Анастасия Шошина одолела представительницу Румынии Оану Гавриле — 7:5, 6:1. В четвертьфинале Шошина, которая посеяна под вторым номером, будет противостоять другой румынке Габриеле Николь Тетерушу.
Другая украинская теннисистка Виктория Дема, которая попала в основную сетку через квалификацию, одержала победу над японкой Минами Акияма — 6:1, 6:0, и также выступит в 1/4 финала.
Отметим, что Дема впервые сыграет в четвертьфинале турнира ITF Pro Circuit.