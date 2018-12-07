Двоє українок вийшли у чвертьфінал тенісних змагань у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В рамках другого кола жіночого одиночного розряду турніру ITF Pro Circuit одразу двоє українок здобули перемоги, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
21-річна уродженка Харкова Анастасія Шошина здолала представницю Румунії Оану Гавріле — 7:5, 6:1. У чвертьфіналі Шошина, яка посіяна під другим номером, протистоятиме іншій румунці Габріелі Ніколь Тетерушу.
Інша українська тенісистка Вікторія Дема, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, здобула перемогу над японкою Мінамі Акіяма — 6:1, 6:0, і також виступить в 1/4 фіналу.
Відзначимо, що Дема вперше зіграє в чвертьфіналі турніру ITF Pro Circuit.