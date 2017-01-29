Двое украинок стали призерами соревнований по прыжкам в высоту в Стокгольме

Обе спортсменки завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,89 м. Такой же результат показала и шведка Эмма Грин. В итоге, по попыткам победительницей турнира стала Грин. Ю.Левченко друга, а И.Геращенко замкнула первую тройку.

Отмечается, что возглавляет мировой топ-лист сезона литовка Айрин Пальшите. В Вильнюсе ей покорилась планка в 2,00 м.

Напомним, что Ю.Левченко боролась "бронзу" на чемпионате мира 2016 среди участников в возрасте до 20 лет.