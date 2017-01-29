Двое украинок стали призерами соревнований по прыжкам в высоту в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко вошли в первую тройку международного легкоатлетического турнира "Bauhaus - Galan Indoor", который состоялся в Стокгольме (Швеция), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Обе спортсменки завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,89 м. Такой же результат показала и шведка Эмма Грин. В итоге, по попыткам победительницей турнира стала Грин. Ю.Левченко друга, а И.Геращенко замкнула первую тройку.
Отмечается, что возглавляет мировой топ-лист сезона литовка Айрин Пальшите. В Вильнюсе ей покорилась планка в 2,00 м.
Напомним, что Ю.Левченко боролась "бронзу" на чемпионате мира 2016 среди участников в возрасте до 20 лет.