Двоє українок стали призерками змагань зі стрибків у висоту в Стокгольмі

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Українки Юлія Левченко й Ірина Геращенко ввійшли до першої трійки міжнародного легкоатлетичного турніру “Bauhaus — Galan Indoor”, який відбувся у Стокгольмі (Швеція), передає УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Обидві спортсменки завершили змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,89 м. Такий же результат показала і шведка Емма Грін. У підсумку, за спробами переможницею турніру стала Грін. Ю.Левченко друга, а І.Геращенко замкнула першу трійку.

Зазначається, що очолює світовий топ-лист сезону литовка Айріне Пальшите. У Вільнюсі їй підкорилася планка у 2,00 м.

Нагадаємо, що Ю.Левченко виборювала “бронзу” на чемпіонаті світу 2016 року серед учасниць віком до 20 років.

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