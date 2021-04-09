Двое теннисистов из Украины вышли в полуфинал международного турнира ITF
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Два представителя украинского тенниса пробились в полуфинал турнира ITF, который проходит на кортах в Казахстане, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин одержали очередные победы на турнире ITF М15 в Шымкенте. Первый час 14 минут разобрался с Федерико Бертуччиоли — 6:0, 6:0. Брайнин более двух с половиной часов боролся с Достанбеком Ташбулатово — 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.
Теперь в полуфинале Шымкента состоится украинское дерби, кто-то из наших соотечественников гарантированно попадет в титульный раунд.
Стоит отметить, что другую полуфинальную пару составили Антонто Кампо (Италия) и Иван Гахов (Россия).
Что предшествовало этому
Организаторы “Ролан Гаррос” перенесли даты проведения турнира.