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Двое теннисистов из Украины вышли в полуфинал международного турнира ITF

Двое теннисистов из Украины вышли в полуфинал международного турнира ITF

Киев  •  УНН

 • 14051 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Два представителя украинского тенниса пробились в полуфинал турнира ITF, который проходит на кортах в Казахстане, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин одержали очередные победы на турнире ITF М15 в Шымкенте. Первый час 14 минут разобрался с Федерико Бертуччиоли — 6:0, 6:0. Брайнин более двух с половиной часов боролся с Достанбеком Ташбулатово — 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.

Теперь в полуфинале Шымкента состоится украинское дерби, кто-то из наших соотечественников гарантированно попадет в титульный раунд.

Стоит отметить, что другую полуфинальную пару составили Антонто Кампо (Италия) и Иван Гахов (Россия).

Что предшествовало этому

Организаторы “Ролан Гаррос” перенесли даты проведения турнира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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