Двоє тенісистів з України вийшли до півфіналу міжнародного турніру ITF
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Два представники українського тенісу пробилися до півфіналу турніру ITF, що проходить на кортах у Казахстані, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Ерік Ваншельбойм і Олександр Брайнін здобули чергові перемоги на турнірі ITF М15 у Шимкенті. Перший за годину 14 хвилин розібрався з Федеріко Бертуччіолі — 6:0, 6:0. Брайнін понад дві з половиною години боровся з Достанбеком Ташбулатовим — 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.
Тепер у півфіналі Шимкента відбудеться українське дербі, хтось з наших співвітчизників гарантовано потрапить у титульний раунд.
Варто зазначити, що іншу півфінальну пару склали Антонто Кампо (Італія) та Іван Гахов (Росія).
Що передувало цьому
Організатори “Ролан Гаррос” перенесли дати проведення турніру.