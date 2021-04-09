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Двоє тенісистів з України вийшли до півфіналу міжнародного турніру ITF

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Два представники українського тенісу пробилися до півфіналу турніру ITF, що проходить на кортах у Казахстані, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Деталі

Ерік Ваншельбойм і Олександр Брайнін здобули чергові перемоги на турнірі ITF М15 у Шимкенті. Перший за годину 14 хвилин розібрався з Федеріко Бертуччіолі — 6:0, 6:0. Брайнін понад дві з половиною години боровся з Достанбеком Ташбулатовим — 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.

Тепер у півфіналі Шимкента відбудеться українське дербі, хтось з наших співвітчизників гарантовано потрапить у титульний раунд.

Варто зазначити, що іншу півфінальну пару склали Антонто Кампо (Італія) та Іван Гахов (Росія).

Що передувало цьому

Організатори “Ролан Гаррос” перенесли дати проведення турніру.

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