Двоє тенісистів з України вийшли до півфіналу міжнародного турніру ITF

Деталі

Ерік Ваншельбойм і Олександр Брайнін здобули чергові перемоги на турнірі ITF М15 у Шимкенті. Перший за годину 14 хвилин розібрався з Федеріко Бертуччіолі — 6:0, 6:0. Брайнін понад дві з половиною години боровся з Достанбеком Ташбулатовим — 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.

Тепер у півфіналі Шимкента відбудеться українське дербі, хтось з наших співвітчизників гарантовано потрапить у титульний раунд.

Варто зазначити, що іншу півфінальну пару склали Антонто Кампо (Італія) та Іван Гахов (Росія).

Що передувало цьому

Організатори “Ролан Гаррос” перенесли дати проведення турніру.