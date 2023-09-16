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Двое россиян и американка прибыли на Международную космическую станцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Двое российских космонавтов и американская астронавтка пристыковались к Международной космической станции в пятницу после старта с Байконура. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали 

Ранее в пятницу космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара поднялись с космодрома Байконур в Казахстане на борту космического корабля "Союз МС-24".

Экипаж пристыковался к МКС через три часа, сообщили в российском космическом агентстве.

На орбитальной станции трио присоединится к трем россиянам, двум американцам, японскому астронавту и представителю Европейского космического агентства.

59-летний Кононенко и 39-летний Чуб должны провести на МКС год, а 40-летний О'Хара — шесть месяцев. Это была первая миссия в космос как для О'Хары, так и для Чуба.

Дополнение 

МКС является редким местом для сотрудничества между Соединенными Штатами и россией, чьи связи разорвались после того, полномасштабного вторжения рф в Украину.

Кононенко намекнул на напряженность во время предполетной пресс-конференции в четверг, сказав, что "в отличие от земли" космонавты и астронавты заботятся друг о друге в космосе.

О'Хара высоко оценила "наследие" станции и сказала, что она объединяет страны.

"Я рада подняться на борт и увидеть членов экипажа, которые ждут нас", - добавила она.

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