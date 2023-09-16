Двое россиян и американка прибыли на Международную космическую станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Двое российских космонавтов и американская астронавтка пристыковались к Международной космической станции в пятницу после старта с Байконура. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Ранее в пятницу космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара поднялись с космодрома Байконур в Казахстане на борту космического корабля "Союз МС-24".
Экипаж пристыковался к МКС через три часа, сообщили в российском космическом агентстве.
На орбитальной станции трио присоединится к трем россиянам, двум американцам, японскому астронавту и представителю Европейского космического агентства.
59-летний Кононенко и 39-летний Чуб должны провести на МКС год, а 40-летний О'Хара — шесть месяцев. Это была первая миссия в космос как для О'Хары, так и для Чуба.
Дополнение
МКС является редким местом для сотрудничества между Соединенными Штатами и россией, чьи связи разорвались после того, полномасштабного вторжения рф в Украину.
Кононенко намекнул на напряженность во время предполетной пресс-конференции в четверг, сказав, что "в отличие от земли" космонавты и астронавты заботятся друг о друге в космосе.
О'Хара высоко оценила "наследие" станции и сказала, что она объединяет страны.
"Я рада подняться на борт и увидеть членов экипажа, которые ждут нас", - добавила она.
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