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Двоє росіян і американка прибули на Міжнародну космічну станцію

Двоє росіян і американка прибули на Міжнародну космічну станцію

Київ • УНН

 • 306959 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Двоє російських космонавтів і американська астронавтка пристикувались до Міжнародної космічної станції в п’ятницю після старту з Байконура. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

Раніше в п'ятницю космонавти Роскосмосу Олег Кононенко і Микола Чуб і астронавтка NASA Лорал О'Хара піднялися з космодрому Байконур у Казахстані на борту космічного корабля "Союз МС-24".

Екіпаж пристикувався до МКС через три години, повідомили в російському космічному агентстві.

На орбітальній станції тріо приєднається до трьох росіян, двох американців, японського астронавта і представника Європейського космічного агентства.

59-річний Кононенко та 39-річний Чуб мають провести на МКС рік, а 40-річний О'Хара — шість місяців. Це була перша місія в космос як для О'Хари, так і для Чаба.

Доповнення 

МКС є рідкісним місцем для співпраці між Сполученими Штатами та росією, чиї зв’язки розірвалися після того, повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Кононенко натякнув на напруженість під час передпольотної пресконференції в четвер, сказавши, що "на відміну від землі" космонавти та астронавти піклуються один про одного в космосі.

О'Хара високо оцінила "спадщину" станції та сказала, що вона об'єднує країни.

"Я рада піднятися на борт і побачити членів екіпажу, які чекають на нас", - додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Четверо астронавтів повернулися на Землю після шестимісячної місії на МКС

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