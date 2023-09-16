Двоє росіян і американка прибули на Міжнародну космічну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Двоє російських космонавтів і американська астронавтка пристикувались до Міжнародної космічної станції в п’ятницю після старту з Байконура. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Раніше в п'ятницю космонавти Роскосмосу Олег Кононенко і Микола Чуб і астронавтка NASA Лорал О'Хара піднялися з космодрому Байконур у Казахстані на борту космічного корабля "Союз МС-24".
Екіпаж пристикувався до МКС через три години, повідомили в російському космічному агентстві.
На орбітальній станції тріо приєднається до трьох росіян, двох американців, японського астронавта і представника Європейського космічного агентства.
59-річний Кононенко та 39-річний Чуб мають провести на МКС рік, а 40-річний О'Хара — шість місяців. Це була перша місія в космос як для О'Хари, так і для Чаба.
Доповнення
МКС є рідкісним місцем для співпраці між Сполученими Штатами та росією, чиї зв’язки розірвалися після того, повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Кононенко натякнув на напруженість під час передпольотної пресконференції в четвер, сказавши, що "на відміну від землі" космонавти та астронавти піклуються один про одного в космосі.
О'Хара високо оцінила "спадщину" станції та сказала, що вона об'єднує країни.
"Я рада піднятися на борт і побачити членів екіпажу, які чекають на нас", - додала вона.
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