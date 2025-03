Четверо астронавтів повернулися на Землю після шестимісячної місії на МКС

Деталі

"Після шести місяців науки та відкриттів на борту МКС, наша команда екіпажу Crew-6 приводнилася о 12:17 за східним часом (4:17 за всесвітнім координованим часом)", - повідомили у NASA у соцмережі X.

Ідеться про астронавтів NASA Стівена Бовена і Вуді Гобурга, астронавта з ОАЕ Султана Алнеяді і космонавта роскосмосу Андрія Федяєва.

Після приводнення на борту капсули SpaceX Crew Dragon біля узбережжя американського штату Флорида екіпаж мали підібрати рятувальні команди.

Доповнення

Чотири астронавти у неділю відправилися з космічної станції на Землю.

