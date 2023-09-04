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Четверо астронавтів повернулися на Землю після шестимісячної місії на МКС

Четверо астронавтів повернулися на Землю після шестимісячної місії на МКС

Київ • УНН

 • 791161 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Четверо астронавтів повернулися додому після шестимісячної місії на Міжнародній космічній станції, здійснивши посадку в понеділок, повідомили в NASA, пише УНН.

Деталі

"Після шести місяців науки та відкриттів на борту МКС, наша команда екіпажу Crew-6 приводнилася о 12:17 за східним часом (4:17 за всесвітнім координованим часом)", - повідомили у NASA у соцмережі X.

Ідеться про астронавтів NASA Стівена Бовена і Вуді Гобурга, астронавта з ОАЕ Султана Алнеяді і космонавта роскосмосу Андрія Федяєва.

Після приводнення на борту капсули SpaceX Crew Dragon біля узбережжя американського штату Флорида екіпаж мали підібрати рятувальні команди.

Доповнення

Чотири астронавти у неділю відправилися з космічної станції на Землю.

Welcome home, #Crew6!

After six months of science and discovery aboard the @Space_Station, our Crew-6 team splashed down at 12:17am ET (0417 UTC) and will be picked up shortly by recovery teams. pic.twitter.com/zf635dfUKF

— NASA (@NASA) September 4, 2023

Welcome home #Crew6! NASA astronauts Stephen Bowen, 3rd from left, and Woody Hoburg, 2nd from left, UAE astronaut Sultan Alneyadi, right, and Roscosmos cosmonaut Andrey Fedyaev, left, are seen inside the @SpaceX Dragon Endeavour after splashdown in the Atlantic Ocean off the… pic.twitter.com/4o3IpMwdZo

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) September 4, 2023

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