Чотири астронавти NASA і SpaceX повертаються додому з космічної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Четверо астронавтів завершили своє шестимісячне перебування на борту Міжнародної космічної станції в неділю та прямують до точки приземлення біля узбережжя Флориди. Раніше відстикування було відкладено через ураган Ідалія, який спустошив частину штату. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Астронавти, учасники місії Crew-6, спільно керованої NASA і SpaceX, сіли на борт своєї капсули Crew Dragon у неділю та покинули космічну станцію о 7:05 ранку за східним часом. Очікується, що екіпаж проведе один день на борту транспортного засобу, маневруючи орбітою Землі до місця посадки.
Очікується, що капсула Crew Dragon приземлиться о 12:17 за східним часом.
NASA повідомило, що спостерігало за впливом урагану Ідалія, який обрушився в середу вранці на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді.
Серед чотирьох астронавтів, які прямують до приземлення, є астронавти NASA Стівен Боуен і Воррен “Вуді” Хобург, а також Султан Алнеяді, другий астронавт з Об’єднаних Арабських Еміратів, який побував у космосі, і російський космонавт Андрій Федяєв.
Доповнення
Група провела шість місяців на борту орбітальної лабораторії після запуску на станцію в березні . Минулого тижня астронавти Crew-6 працювали над тим, щоб зустріти та передати роботу членам команди Crew-7, які прибули на космічну станцію в неділю.
Під час свого перебування в космосі астронавти Crew-6 мали наглядати за понад 200 науково-технічними проектами ..
Під час свого перебування астронавти Crew-6 також приймали екіпаж Axiom Mission 2, групу з одного колишнього астронавта NASA та трьох комерційних клієнтів, у тому числі американського бізнесмена та двох астронавтів із Саудівської Аравії. Цей політ був частиною плану регулярних перевезень туристів та інших платоспроможних клієнтів на Міжнародну космічну станцію, оскільки NASA прагнуло збільшити обсяг комерційної діяльності на низькій навколоземній орбіті.
Нагадаємо
NASA і SpaceX скасували відстиковку місії Crew-6 від Міжнародної космічної станції в суботу, 2 вересня, через несприятливі погодні умови поблизу місць приземлення біля узбережжя Флориди.