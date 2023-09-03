Чотири астронавти NASA і SpaceX повертаються додому з космічної станції

ukru
29 березня, 17:57 • 271685 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359408 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299659 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334800 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299898 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219396 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204171 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164073 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534871 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175500 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56085 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59360 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70964 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78576 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82150 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392047 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534871 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568498 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565553 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204811 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359409 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174908 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165828 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136762 перегляди
Актуальне
Чотири астронавти NASA і SpaceX повертаються додому з космічної станції

Чотири астронавти NASA і SpaceX повертаються додому з космічної станції

Київ • УНН

 • 560729 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Четверо астронавтів завершили своє шестимісячне перебування на борту Міжнародної космічної станції в неділю та прямують до точки приземлення біля узбережжя Флориди. Раніше відстикування було відкладено через ураган Ідалія, який спустошив частину штату. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

Астронавти, учасники місії Crew-6, спільно керованої NASA і SpaceX, сіли на борт своєї капсули Crew Dragon у неділю та покинули космічну станцію о 7:05 ранку за східним часом. Очікується, що екіпаж проведе один день на борту транспортного засобу, маневруючи орбітою Землі до місця посадки.

Очікується, що капсула Crew Dragon приземлиться о 12:17 за східним часом.

NASA повідомило, що спостерігало за впливом урагану Ідалія, який обрушився в середу вранці на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді. 

Серед чотирьох астронавтів, які прямують до приземлення, є астронавти NASA Стівен Боуен і Воррен “Вуді” Хобург, а також Султан Алнеяді, другий астронавт з Об’єднаних Арабських Еміратів, який побував у космосі, і російський космонавт Андрій Федяєв.

Доповнення 

Група провела шість місяців на борту орбітальної лабораторії після запуску на станцію в березні . Минулого тижня астронавти Crew-6 працювали над тим, щоб зустріти та передати роботу членам команди Crew-7, які прибули на космічну станцію в неділю.

Під час свого перебування в космосі астронавти Crew-6 мали наглядати за понад 200 науково-технічними проектами ..

Під час свого перебування астронавти Crew-6 також приймали екіпаж Axiom Mission 2, групу з одного колишнього астронавта NASA та трьох комерційних клієнтів, у тому числі американського бізнесмена та двох астронавтів із Саудівської Аравії. Цей політ був частиною плану регулярних перевезень туристів та інших платоспроможних клієнтів на Міжнародну космічну станцію, оскільки NASA прагнуло збільшити обсяг комерційної діяльності на низькій навколоземній орбіті.

Нагадаємо

NASA і SpaceX скасували відстиковку місії Crew-6 від Міжнародної космічної станції в суботу, 2 вересня, через несприятливі погодні умови поблизу місць приземлення біля узбережжя Флориди. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,119.70
Ethereum
$1,805.47