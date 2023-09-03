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Четыре астронавта NASA и SpaceX возвращаются домой с космической станции

Четыре астронавта NASA и SpaceX возвращаются домой с космической станции

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Четверо астронавтов завершили свое шестимесячное пребывание на борту Международной космической станции в воскресенье и направляются к точке приземления у побережья Флориды. Ранее отстыковка была отложена из-за урагана Идалия, который опустошил часть штата. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

Астронавты, участники миссии Crew-6, совместно управляемой NASA и SpaceX, сели на борт своей капсулы Crew Dragon в воскресенье и покинули космическую станцию в 7:05 утра по восточному времени. Ожидается, что экипаж проведет один день на борту транспортного средства, маневрируя по орбите Земли к месту посадки.

Ожидается, что капсула Crew Dragon приземлится в 12:17 по восточному времени.

NASA сообщило, что наблюдало за воздействием урагана Идалия, который обрушился в среду утром на побережье Мексиканского залива во Флориде. 

Среди четырех астронавтов, направляющихся к приземлению, есть астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен “Вуди” Хобург, а также Султан Алнеяди, второй астронавт из Объединенных’Арабских Эмиратов, побывавший в космосе, и российский космонавт Андрей Федяев.

Дополнение 

Группа провела шесть месяцев на борту орбитальной лаборатории после запуска на станцию в марте . На прошлой неделе астронавты Crew-6 работали над тем, чтобы встретить и передать работу членам команды Crew-7, которые прибыли на космическую станцию в воскресенье.

Во время своего пребывания в космосе астронавты Crew-6 должны были наблюдать за более чем 200 научно-техническими проектами.

Во время своего пребывания астронавты Crew-6 также принимали экипаж Axiom Mission 2, группу из одного бывшего астронавта NASA и трех коммерческих клиентов, включая американского бизнесмена и двух астронавтов из Саудовской Аравии. Этот полет был частью плана регулярных перевозок туристов и других платежеспособных клиентов на Международную космическую станцию, поскольку NASA стремилось увеличить объем коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите.

Напомним

NASA и SpaceX отменили отстыковку миссии Crew-6 от Международной космической станции в субботу, 2 сентября, из-за неблагоприятных погодных условий вблизи мест приземления у побережья Флориды. 

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