Четыре астронавта NASA и SpaceX возвращаются домой с космической станции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Четверо астронавтов завершили свое шестимесячное пребывание на борту Международной космической станции в воскресенье и направляются к точке приземления у побережья Флориды. Ранее отстыковка была отложена из-за урагана Идалия, который опустошил часть штата. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Астронавты, участники миссии Crew-6, совместно управляемой NASA и SpaceX, сели на борт своей капсулы Crew Dragon в воскресенье и покинули космическую станцию в 7:05 утра по восточному времени. Ожидается, что экипаж проведет один день на борту транспортного средства, маневрируя по орбите Земли к месту посадки.
Ожидается, что капсула Crew Dragon приземлится в 12:17 по восточному времени.
NASA сообщило, что наблюдало за воздействием урагана Идалия, который обрушился в среду утром на побережье Мексиканского залива во Флориде.
Среди четырех астронавтов, направляющихся к приземлению, есть астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен “Вуди” Хобург, а также Султан Алнеяди, второй астронавт из Объединенных’Арабских Эмиратов, побывавший в космосе, и российский космонавт Андрей Федяев.
Дополнение
Группа провела шесть месяцев на борту орбитальной лаборатории после запуска на станцию в марте . На прошлой неделе астронавты Crew-6 работали над тем, чтобы встретить и передать работу членам команды Crew-7, которые прибыли на космическую станцию в воскресенье.
Во время своего пребывания в космосе астронавты Crew-6 должны были наблюдать за более чем 200 научно-техническими проектами.
Во время своего пребывания астронавты Crew-6 также принимали экипаж Axiom Mission 2, группу из одного бывшего астронавта NASA и трех коммерческих клиентов, включая американского бизнесмена и двух астронавтов из Саудовской Аравии. Этот полет был частью плана регулярных перевозок туристов и других платежеспособных клиентов на Международную космическую станцию, поскольку NASA стремилось увеличить объем коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите.
Напомним
NASA и SpaceX отменили отстыковку миссии Crew-6 от Международной космической станции в субботу, 2 сентября, из-за неблагоприятных погодных условий вблизи мест приземления у побережья Флориды.