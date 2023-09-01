NASA і SpaceX відкладають відстикування Crew-6 через погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. NASA і SpaceX скасували відстиковку місії Crew-6 від Міжнародної космічної станції в суботу, 2 вересня, через несприятливі погодні умови поблизу місць приземлення біля узбережжя Флориди, повідомляє NASA, передає УНН.
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Місія Crew-6, яка мала відправитися з МКС у суботу, 2 вересня, була скасована через погану погоду. Космічний корабель Dragon залишається пристикований до станції, а астронавти готуються до повернення на Землю в неділю, 3 вересня.
Прогноз погоди на узбережжя Флориди, де планується приземлення, несприятливий. Тому відстикування Dragon перенесено на неділю, 3 вересня, о 7:05 ранку за східним часом. Приземлення планується на понеділок, 4 вересня, о 12:07 ранку за східним часом.
Відомо, що команди місії зустрінуться у п’ятницю ввечері, щоб визначити, чи є наступна ціль відстикування життєздатною.
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