NASA и SpaceX откладывают отстыковку Crew-6 из-за погодных условий

Детали

Миссия Crew-6, которая должна была отправиться с МКС в субботу, 2 сентября, была отменена из-за плохой погоды. Космический корабль Dragon остается пристыкованным к станции, а астронавты готовятся к возвращению на Землю в воскресенье, 3 сентября.

Прогноз погоды на побережье Флориды, где планируется приземление, неблагоприятный. Поэтому отстыковка Dragon перенесена на воскресенье, 3 сентября, в 7:05 утра по восточному времени. Приземление планируется на понедельник, 4 сентября, в 12.07 утра по восточному времени.

Известно, что команды миссии встретятся в пятницу вечером, чтобы определить, есть ли следующая цель отстыковки жизнеспособной.

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