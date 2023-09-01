NASA и SpaceX откладывают отстыковку Crew-6 из-за погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. NASA и SpaceX отменили отстыковку миссии Crew-6 от Международной космической станции в субботу, 2 сентября, из-за неблагоприятных погодных условий вблизи мест приземления у побережья Флориды, сообщает NASA, передает УНН.
Детали
Миссия Crew-6, которая должна была отправиться с МКС в субботу, 2 сентября, была отменена из-за плохой погоды. Космический корабль Dragon остается пристыкованным к станции, а астронавты готовятся к возвращению на Землю в воскресенье, 3 сентября.
Прогноз погоды на побережье Флориды, где планируется приземление, неблагоприятный. Поэтому отстыковка Dragon перенесена на воскресенье, 3 сентября, в 7:05 утра по восточному времени. Приземление планируется на понедельник, 4 сентября, в 12.07 утра по восточному времени.
Известно, что команды миссии встретятся в пятницу вечером, чтобы определить, есть ли следующая цель отстыковки жизнеспособной.
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