Четверо астронавтов вернулись на Землю после шестимесячной миссии на МКС

Детали

"После шести месяцев науки и открытий на борту МКС, наша команда экипажа Crew-6 приводнилась в 12:17 по восточному времени (4:17 по всемирному координированному времени)", - сообщили в NASA в соцсети X.

Речь идет об астронавтах NASA Стивене Боуэна и Вуди Хобурге, астронавте из ОАЭ Султане Алнеяди и космонавте роскосмоса Андрее Федяеве.

После приводнения на борту капсулы SpaceX Crew Dragon у побережья американского штата Флорида экипаж должны были подобрать спасательные команды.

Дополнение

Четыре астронавта в воскресенье отправились с космической станции на Землю.

Добро пожаловать домой, #Crew6!



После шести месяцев науки и открытий на борту @Space_Station, наша команда Crew-6 всплеснула вниз в 12:17 утра ET (0417 UTC) и вскоре будет подобрана командами восстановления. pic.twitter.com/zf635dfUKF

Добро пожаловать домой #Crew6! Астронавты НАСА Стивен Боуэн, 3-й слева, и Вуди Хобург, 2-й слева, астронавт ОАЭ Султан Алнеяди, справа, и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, слева, видны внутри @SpaceX Dragon Endeavour после всплеска в Атлантическом океане у… pic.twitter.com/4o3IpMwdZo