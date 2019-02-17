Двое рыбаков летнего возраста откололись на льдине и плавали посреди Днепра

"14 февраля в 10:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что посреди реки Днепр на расстоянии 50 метров от берега на отколовшейся льдине находится двое рыбаков", - говорится в сообщении пресс-службы ДСНС.

На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда.

"Прибывшие спасатели установили, что откололась льдина и ее вместе с рыбаками относит течением к Северному мосту. Также на место прибыло спасательно-водолазное отделение. С помощью глиссера и спасательной лодки работники Службы спасения доставили двух мужчин 1947 и 1950 рождения невредимыми на берег", - добавляют в сообщении.

"Решающим фактором в этом случае стало своевременное сообщение о происшествии на номер. Однако в период оттепели очень опасно испытывать судьбу и так бессмысленно рисковать жизнью", - резюмируют спасатели.

Как сообщал УНН, в Киеве спасатели сняли с льдины рыбака, который "дрейфовал" в 200 метрах от берега.