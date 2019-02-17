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Двоє рибалок літнього віку відкололись на крижині та плавали посеред Дніпра

Двоє рибалок літнього віку відкололись на крижині та плавали посеред Дніпра

Київ • УНН

 • 11739 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Києві рятувальники врятували двох рибалок літнього віку, які плавали на відколотій крижині посеред річки Дніпро. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС.

"14 лютого о 10:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що посеред річки Дніпро на відстані 50 метрів від берега на відколотій крижині знаходиться двоє рибалок", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

На місце події було направлено чергове відділення пожежного катеру аварійно-рятувального загону.

"Прибувши, рятувальники встановили, що відкололась крижина і її разом з рибалками відносить течією до Північного мосту. Також на місце прибуло рятувально-водолазне відділення. За допомогою глісера та рятувального човна працівники Служби порятунку доправили двох чоловіків 1947 та 1950 років народження неушкодженими на берег", - додають у повідомленні.

"Вирішальним фактором у цьому випадку стало вчасне повідомлення про подію на номер. Проте у період відлиги дуже небезпечно випробовувати долю і так безглуздо ризикувати життям", - резюмують рятувальники.

Як повідомляв УНН, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який "дрейфував" за 200 метрів від берега.

Українські Національні Новини

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