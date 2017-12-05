Двое основных игроков ФК "Атлетик" пропустят матч против "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. ФК "Атлетик" из Бильбао понес потери перед решающим поединком группового этапа Лиги Европы с луганской "Зарей", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Бильбао.
Хавбек Андер Итурраспе и его коллега по амплуа Оскар Де Маркос находятся в лазарете басков и к игре с луганчанами не успеют восстановиться.
На счету Итурраспе 11 проведенных поединков в нынешнем сезоне, Де Маркос сыграл 6 раз.
Отметим, что украинские-испанское противостояние пройдет 7 декабря на "Арене Львов" в 22:05.
Добавим также, рассудит поединок команд французская бригада рефери во главе и Руди Букко.
Как сообщал УНН, "Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в 18-м туре УПЛ.