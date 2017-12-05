Двое основных игроков ФК "Атлетик" пропустят матч против "Зари"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 124807 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107166 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. ФК "Атлетик" из Бильбао понес потери перед решающим поединком группового этапа Лиги Европы с луганской "Зарей", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Бильбао.

Хавбек Андер Итурраспе и его коллега по амплуа Оскар Де Маркос находятся в лазарете басков и к игре с луганчанами не успеют восстановиться.

На счету Итурраспе 11 проведенных поединков в нынешнем сезоне, Де Маркос сыграл 6 раз.

Отметим, что украинские-испанское противостояние пройдет 7 декабря на "Арене Львов" в 22:05.

Добавим также, рассудит поединок команд французская бригада рефери во главе и Руди Букко.

Как сообщал УНН, "Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в 18-м туре УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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