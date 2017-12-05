Двоє основних гравців ФК "Атлетік" пропустять матч проти "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. ФК "Атлетік" з Більбао поніс втрати перед вирішальним поєдинком групового етапу Ліги Європи із луганською "Зорею", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди з Більбао.
Хавбек Андер Ітурраспе і його колега по амплуа Оскар Де Маркос знаходяться в лазареті басків і до гри з луганчанами не встигнуть відновитися.
На рахунку Ітурраспе 11 проведених поєдинків в нинішньому сезоні, Де Маркос відіграв 6 разів.
Зазначимо, що українсько-іспанське протистояння пройде 7-го грудня на "Арені Львів" о 22:05.
Додамо також, розсудить поєдинок команд французька бригада рефері на чолі і Руді Букке.
Як повідомляв УНН, "Чорноморець" і "Зоря" зіграли внічию у 18-му турі УПЛ.