Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса на Волыни
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса вблизи села Кременец на Волыни погибли два человека. От лобового удара пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия, еще три человека были заблокированы в машине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Волынской области.
На месте происшествия работали спасатели.
С помощью шанцевого инструмента и гидравлических ножниц они демонтировали поврежденные элементы легкового автомобиля, освободили водителя и пассажира и передали медикам, а еще один пассажир смог выбраться самостоятельно.
Мужчина, находившийся за рулем легковушки, умер в "скорой" по дороге в больницу. Еще двух пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.
Напомним, водитель на маршрутке в Ивано-Франковске снес три электроопоры и убежал.