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Двоє людей загинули у ДТП за участю мікроавтобуса на Волині

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса поблизу села Кременець на Волині загинули двоє людей. Від лобового удару пасажир легкового автомобіля помер на місці події, ще троє людей були заблоковані у понівеченій автівці, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Волинській області.

На місці події працювали рятувальники.

За допомогою шанцевого інструменту та гідравлічних ножиць вони демонтували пошкоджені елементи легкового автомобіля, вивільнили водія та пасажира й передали медикам, а ще один пасажир зміг вибратися самотужки.

Чоловік, який перебував за кермом легковика, помер у "швидкій" дорогою до лікарні. Ще двох пасажирів госпіталізували у важкому стані та стані середньої важкості.

Нагадаємо, водій на маршрутці в Івано-Франківську зніс три електроопори і втік.

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