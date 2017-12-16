Двоє людей загинули у ДТП за участю мікроавтобуса на Волині
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса поблизу села Кременець на Волині загинули двоє людей. Від лобового удару пасажир легкового автомобіля помер на місці події, ще троє людей були заблоковані у понівеченій автівці, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Волинській області.
На місці події працювали рятувальники.
За допомогою шанцевого інструменту та гідравлічних ножиць вони демонтували пошкоджені елементи легкового автомобіля, вивільнили водія та пасажира й передали медикам, а ще один пасажир зміг вибратися самотужки.
Чоловік, який перебував за кермом легковика, помер у "швидкій" дорогою до лікарні. Ще двох пасажирів госпіталізували у важкому стані та стані середньої важкості.
Нагадаємо, водій на маршрутці в Івано-Франківську зніс три електроопори і втік.