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Два человека погибли и десять получили ранения: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе

Киев • УНН

 • 138563 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе. В результате ДТП два человека погибли и десять получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

Два человека погибли и десять получили ранения: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе

Детали

Трагедия произошла в Ванкувере. Женщина около 60 лет, управлявшая автомобилем, резко набрала скорость и врезалась в нескольких людей, которые были на свадебной вечеринке во дворе дома.

Служба экстренной помощи Британской Колумбии сообщила, что 11 машин скорой помощи и вертолет примчались в дом, где произошло ДТП.

Медики доставили в больницу 10 человек. В службе сообщили, что пять человек находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом состоянии и двое в критическом.

Напомним

В Турции грузовик въехал в толпу: 20 человек погибли, еще 26 ранены.

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