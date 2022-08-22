Два человека погибли и десять получили ранения: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе

Детали

Трагедия произошла в Ванкувере. Женщина около 60 лет, управлявшая автомобилем, резко набрала скорость и врезалась в нескольких людей, которые были на свадебной вечеринке во дворе дома.

Служба экстренной помощи Британской Колумбии сообщила, что 11 машин скорой помощи и вертолет примчались в дом, где произошло ДТП.

Медики доставили в больницу 10 человек. В службе сообщили, что пять человек находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом состоянии и двое в критическом.

Напомним

В Турции грузовик въехал в толпу: 20 человек погибли, еще 26 ранены.