Два человека погибли и десять получили ранения: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе. В результате ДТП два человека погибли и десять получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Детали
Трагедия произошла в Ванкувере. Женщина около 60 лет, управлявшая автомобилем, резко набрала скорость и врезалась в нескольких людей, которые были на свадебной вечеринке во дворе дома.
Служба экстренной помощи Британской Колумбии сообщила, что 11 машин скорой помощи и вертолет примчались в дом, где произошло ДТП.
Медики доставили в больницу 10 человек. В службе сообщили, что пять человек находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом состоянии и двое в критическом.
Напомним
В Турции грузовик въехал в толпу: 20 человек погибли, еще 26 ранены.