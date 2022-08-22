Двоє людей загинули і десять отримали поранення: у Канаді автомобіль в'їхав у натовп гостей на весіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Канаді автомобіль в'їхав у натовп гостей на весіллі. В результату ДТП двоє людей загинули і десять отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
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Трагедія сталася у Ванкувері. Жінка близько 60 років, яка керувала автомобілем, різко набрала швидкість і врізалася в кількох людей, які були на весільній вечірці у дворі будинку.
Служба екстреної допомоги Британської Колумбії повідомила, що 11 машин швидкої допомоги та гелікоптер примчали до помешкання де трапилася ДТП.
Медики доправили до лікарні 10 осіб. У службі повідомили, що п'ятеро людей перебувають у стабільному стані, троє у важкому стані та двоє у критичному.
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