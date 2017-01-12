Два человека пострадали в результате ДТП в Ровенской области

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КИЕВ. 12 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавском районе два человека получили телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Сегодня, около 10:00 поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи, что на автодороге Киев - Харьков возле села Копылов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Выездом на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - "Киа" под управлением 53-летнего харьковчанина и "МАН", за рулем которого находился 27-летний житель Полтавского района. Легковушка двигалась в направлении города Полтава, грузовик - в направлении Харькова.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Водитель легковушки и 50-летняя пассажирка получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

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