Двоє людей постраждали внаслідок ДТП на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Полтавському районі дві людини отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Сьогодні, близько 10:00 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги, що на автодорозі Київ — Харків поблизу села Копили сталася дорожньо-транспортна пригода.
Виїздом на місце події було встановлено,що сталося зіткнення двох автомобілів — “Кіа” під керуванням 53-річного харків’янина та “МАН”, за кермом якого перебував 27-річний житель Полтавського району. Легковик рухався в напрямку міста Полтава, вантажівка — у напрямку Харкова.
Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. Водій легковика та 50-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичних закладів.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.