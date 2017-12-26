Двое легионеров покинули ФК "Черноморец"

Вслед за белорусским специалистом Олегом Дулубом покинул расположение “моряков” его соотечественник голкипер Александр Гутор и опорный полузащитник из Франции Алассан Ндиайе.

Стоит отметить, что Гутор сыграл 12 поединков за коллектив из Южной Пальмиры в которых пропустил 14 раз, отыграв 4 встречи на “ноль”. В Ндиайе 11 встреч, в которых 3 желтые и 1 красная карточка.

Как сообщал УНН, на тренерском посту Дулуба сменил Константин Фролов.