Двоє легіонерів покинули ФК "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Одеський “Чорноморець” вирішив змінити склад та розпрощався із двома іноземними футболістами, передає УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.
Слідом за білоруським фахівцем Олегом Дулубом покинув розташування “моряків” його співвітчизник голкіпер Олександр Гутор і опорний півзахисник із Франції Алассан Ндіайе.
Варто зазначити, що Гутор відіграв 12 поєдинків за колектив з Південної Пальміри, в яких пропустив 14 разів, відігравши 4 зустрічі на “нуль”. У Ндіайе 11 зустрічей, в яких 3 жовті та 1 червона картка.
Як повідомляв УНН, на тренерському посту Дулуба змінив Костянтин Фролов.