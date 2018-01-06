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Двое "динамовцев" попали в число самых перспективных футболистов Европы

Киев • УНН

 • 12763 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. УЕФА составил список самых ярких юных игроков из европейских чемпионатов, которые считаются наиболее перспективными, сообщает УНН со ссылкой на сайт Организации.

Двое "динамовцев" попали в число самых перспективных футболистов Европы

В топ-50 вошло два украинца, которые защищают цвета киевского "Динамо" - 20-летние Владимир Шепелев и Виктор Цыганков.

"По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, Цыганков сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. В сезоне 2017/18 полузащитник подтвердил свой высокий класс", - так УЕФА охарактеризовал Цыганкова.

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Стоит отметить, что в активе Цыганкова 15 проведенных поединков в этом сезоне - 6 голов и 4 ассиста, а у Шепелева 14 сыгранных баталий - 1 гол и 4 ассиста.

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Украинские Национальные Новости

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