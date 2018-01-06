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Двоє "динамівців" потрапили до числа найперспективніших футболістів Європи

Київ • УНН

 • 12763 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. УЄФА склав список найяскравіших юних гравців з європейських чемпіонатів, які вважаються найперспективнішими, повідомляє УНН з посиланням на сайт Організації.

Двоє "динамівців" потрапили до числа найперспективніших футболістів Європи

До числа топ-50 увійшло два українці, які захищають кольори київського "Динамо" – 20-річні Володимир Шепелєв і Віктор Циганков.

"За словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, Циганков зроблений з того ж тіста, що й Андрій Шевченко. У сезоні 2017/18 півзахисник підтвердив свій високий клас", - так УЄФА охарактеризував Циганкова.

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Варто відзначити, що в активі Циганкова 15 проведених поєдинків у цьому сезоні – 6 голів і 4 асисти, а у Шепєлєва 14 зіграних баталій – 1 гол і 4 асисти.

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