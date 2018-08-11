Двое мужчин устроили стрельбу в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 августа. УНН. В Кропивницком правоохранители задержали двух мужчин, которые приехали к третьему выяснять отношения с помощью ружья. Об этом УНН сообщили в Управлении патрульной полиции области.
Происшествие произошло вчера, около 19:00. Стреляли на улице Феодосия Козачинского.
Как рассказал мужчина, который вызвал правоохранителей, к его офису подъехал Volkswagen серебряного цвета, в котором было двое мужчин. Между ними возник конфликт, в ходе которого лица выстрелили в воздух и угрожали.
Уже через 15 минут на улице Абрикосовая поселка Солнечный патрульные задержали мужчин, в автомобиле которых было ружье без разрешения на него.
Правоохранители установили их причастность к стрельбе.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.