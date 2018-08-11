Двое мужчин устроили стрельбу в Кропивницком

Происшествие произошло вчера, около 19:00. Стреляли на улице Феодосия Козачинского.

Как рассказал мужчина, который вызвал правоохранителей, к его офису подъехал Volkswagen серебряного цвета, в котором было двое мужчин. Между ними возник конфликт, в ходе которого лица выстрелили в воздух и угрожали.

Уже через 15 минут на улице Абрикосовая поселка Солнечный патрульные задержали мужчин, в автомобиле которых было ружье без разрешения на него.

Правоохранители установили их причастность к стрельбе.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.