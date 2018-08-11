Двоє чоловіків влаштували стрілянину у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Кропивницькому правоохоронці затримали двох чоловіків, які приїхали до третього з’ясовувати стосунки за допомогою рушниці. Про це УНН повідомили в Управлінні патрульної поліції області.
Подія сталася вчора, близько 19:00. Стріляли на вулиці Феодосія Козачинського.
Як розповів чоловік, який викликав правоохоронців, до його офісу під'їхав Volkswagen срібного кольору, в якому було двоє чоловіків. Між ними виник конфлікт, під час якого особи вистрілили у повітря і погрожували.
Уже через 15 хвилин на вулиці Абрикосова селища Сонячне патрульні затримали чоловіків, в автівці яких була рушниця без дозволу на неї.
Правоохоронці встановили їхню причетність до стрілянини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.