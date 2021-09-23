Двое балканских легионеров пополнили ряды ФК "Мариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. ФК "Мариуполь" заключил контракты с двумя легионерами: хорватским защитником Петаром Босанчичем и полузащитником сборной Македонии Стефаном Спировски, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Что известно
Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Кроме того, Петар стал первым игроком из Хорватии в истории клуба.
Детали
5-летний хорватский защитник Петар Босанчич начал карьеру в “Хайдук” из Сплита. Последним его клубом был “Истра 1961”, которую игрок этого оставил нынешнего лета.
31-летний хавбек сборной Северной Македонии Стефан Спировски — воспитанник клуба “Пелистер”. Играл также за сербский “Борац”, пивничномакедонськи “Работнички”, “Вардар”, болгарский “Берое”, венгерский “Ференцварош”, израильский “Хапоэль” (Тель-Авив). Последний клуб — кипрский “АЭК”.
Дополнение
“Мариуполь” сейчас идет в зоне вылета — предпоследнее 15 место (4 балла).