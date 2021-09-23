Двоє балканських легіонерів поповнили ряди ФК “Маріуполь”

Що відомо

Терміни угод розраховані до кінця сезону. Окрім того, Петар став першим гравцем з Хорватії в історії клубу.

Деталі

5-річний хорватський захисник Петар Босанчич розпочав кар’єру у “Хайдуку” зі Спліта. Останнім його клубом була “Істра 1961”, яку гравець цього залишив нинішнього літа.

31-річний хавбек збірної Північної Македонії Стефан Спіровскі — вихованець клубу “Пелістер”. Грав також за сербський “Борац”, північномакедонські “Работнічки”, “Вардар”, болгарський “Берое”, угорський “Ференцварош”, ізраїльський “Хапоель” (Тель-Авів). Останній клуб — кіпрський “АЕК”.

Доповнення

“Маріуполь” наразі йде у зоні вильоту — передостаннє 15 місце (4 бали).