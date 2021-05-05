Двукратный триумфатор Лиги чемпионов покинет ФК "Бавария"

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КИЕВ. 5 мая. УНН. "Бавария" объявила о прекращении сотрудничества со звездным футболистом - испанцем Хави Мартинесом, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Что известно

Клуб и футболист по взаимному согласию договорились не продолжать действующий контракт, который заканчивается 30 июня.

Цитата

“Я очень горд и счастлив, что в течение девяти лет был частью „баварской семьи“. Я хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб и особенно наших болельщиков — вы сделали Мюнхен моей родиной! Эти девять лет я никогда не забуду”, — сказал Мартинес.

Детали

Испанец присоединился к немецкому гранду в 2012 году и быстро стал одним из определяющих столбов команды. В первый же сезон Мартинеса в Мюнхене “Бавария” получила первый в своей истории “требл”. Прошлым летом команда повторила этот успех, завоевав впоследствии шесть титулов в течение года.

32-летний футболист в каждом сезоне становился чемпионом Бундеслиги. Кроме этого он завоевал вместе с командой два Суперкубка УЕФА, пять кубков Германии, четыре Суперкубка Германии, а также два раза становился победителем Клубного чемпионата мира.

Дополнение

По окончании сезона “Бавария” также попрощается с Давид Алаба и Боатенг.

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