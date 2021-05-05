Дворазовий тріумфатор Ліги чемпіонів покине ФК "Баварія"

Що відомо

Клуб і футболіст за взаємною згодою домовилися не продовжувати діючий контракт, який закінчується 30 червня.

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“Я дуже гордий і щасливий, що протягом дев’яти років був частиною „баварської сім’ї“. Я хотів би подякувати цьому чудовому клубу і особливо нашим уболівальникам — ви зробили Мюнхен моєю батьківщиною! Ці дев’ять років я ніколи не забуду”, — сказав Мартінес.

Деталі

Іспанець приєднався до німецького гранду в 2012 році і швидко став одним з визначальних стовпів команди. У перший же сезон Мартінеса в Мюнхені “Баварія” здобула перший за свою історію “требл”. Минулого літа команда повторила цей успіх, завоювавши згодом шість титулів протягом року.

32-річний футболіст в кожному сезоні ставав чемпіоном Бундесліги. Крім цього він завоював разом з командою два Суперкубка УЄФА, п’ять кубків Німеччини, чотири Суперкубка Німеччини, а також два рази ставав переможцем Клубного чемпіонату світу.

Доповнення

Після закінчення сезону “Баварія” також попрощається із Давідом Алабою і Жеромом Боатенгом.