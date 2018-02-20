Двумя поединками продолжится стадия 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Мюнхене и Лондоне сегодня пройдут два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
На “Стэмфорд Бридж” в лондонский “Челси” приедет в гости испанская “Барселона”. Соперники провели 12 матчей, четыре из которых выиграл “Челси”, три — “Барселона”, а остальные пять завершились вничью.
В плей-офф турнира пути команд пересекались пять раз. Клубы третий раз сыграют на стадии 1/8 финала, и в случае успеха каталонцы выйдут в четвертьфинал турнира в рекордный 11-й раз подряд. “Челси” восемь раз преодолевал барьер 1/8 финала Лиги чемпионов и четыре раза останавливался на этой стадии.
Статистика “Барселоны” в выездных матчах с представителями английской премьер-лиги равняется 9 победами, 8 ничьими и 15 поражениями.
В другом противостоянии “Бавария” будет принимать турецкий “Бешикташ”. Единственный раз команды встречались на групповом этапе в сезоне 1997/98. Мюнхенцы выиграли оба матча со счетом 2:0.
Статистика “Баварии” в 1/8 финала (по сумме двух встреч) такая — 10 выигрышей и 3 поражения. Предыдущие шесть противостояний на этой стадии “Бавария” выиграла. Кроме того, с 17 февраля 2014 по 15 февраля 2017 года “Бавария” выиграла все 16 матчей Лиги чемпионов на своем поле, установив рекорд турнира.
Заметим, что “Бешикташ” ранее не играл в плей-офф Лиги чемпионов. Его лучшим результатом в Европе был четвертьфинал Кубка чемпионов −1986/87, где “черные орлы” с общим счетом 0:7 проиграли киевскому “Динамо”.
Добавим также, обе встречи стартуют в 21:45.