Двома поєдинками продовжиться стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Мюнхені та Лондоні сьогодні пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.
На “Стемфорд Брідж” до лондонського “Челсі” приїде в гості іспанська “Барселона”. Суперники провели 12 матчів, чотири з яких виграв “Челсі”, три — “Барселона”, а решта п’ять завершилися внічию.
У плей-оф турніру шляхи команд перетиналися п’ять разів. Клуби втретє зіграють на стадії 1/8 фіналу, і в разі успіху каталонці вийдуть у чвертьфінал турніру в рекордний 11-й раз поспіль. “Челсі” вісім разів долав бар’єр 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і чотири рази зупинявся на цій стадії.
Статистика “Барселони” у виїзних матчах з представниками англійської прем’єр-ліги рівняється 9 перемогами, 8 нічиїми та 15 поразками.
В іншому протистоянні “Баварія” прийматиме турецький “Бешикташ”. Єдиний раз команди зустрічалися на груповому етапі в сезоні 1997/98. Мюнхенці виграли обидва матчі з рахунком 2:0.
Статистика “Баварії” в 1/8 фіналу (за сумою двох зустрічей) така — 10 виграшів і 3 поразки. Попередні шість протистоянь на цій стадії “Баварія” виграла. Окрім того, з 17 лютого 2014 року по 15 лютого 2017 року “Баварія” виграла всі 16 матчів Ліги чемпіонів на своєму полі, встановивши рекорд турніру.
Зауважимо, що “Бешикташ” раніше не грав у плей-оф Ліги чемпіонів. Його найкращим результатом в Європі був чвертьфінал Кубка чемпіонів −1986/87, де “чорні орли” із загальним рахунком 0:7 програли київському “Динамо”.
Додамо також, обидві зустрічі стартуватимуть о 21:45.