Двумя матчами стартовал хоккейный олимпийский турнир среди мужчин

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10 марта, 16:40 • 82704 просмотра

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сборные Словении и Словакии одержали победы в стартовый игровой день Олимпийских игр, проходящих в Южной Корее, передает УНН.

В квартете В Словения уступала после двух периодов США 0:2, однако перевела игру в овертайм, где благодаря шайбе Муршака праздновала победу 3:2. По победителей также забил Урбас, а Муршак оформил дубль.

После результативного периода в игре Словакии с олимпийскими атлетами из России (2:2), единственная шайба в матче была заброшена в решающей 20-минутке, автором которой стал Черешняк - 3:2 в пользу словаков.

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В следующем туре американцы будут противостоять словакам, а атлеты из России будут соревноваться со Словенией.

Стоит отметить, что на южнокорейском турнире принимают участие 12 команд, которые распределены по трем группам. Победители квартетов и лучшая вторая команда среди групп напрямую выйдут в 1/4 финала. Все другую коллективы поборются в 1/8 финала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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