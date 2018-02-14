Двома матчами стартував хокейний олімпійський турнір серед чоловіків

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Збірні Словенії та Словаччини здобули перемоги в стартовий ігровий день Олімпійських ігор, що проходять в Південній Кореї, передає УНН.

У квартеті В Словенія поступалася після двох періодів США 0:2, проте перевела гру в овертайми, де завдяки шайбі Муршака святкувала звитягу 3:2. За переможців також забив Урбас, а Муршак оформив дубль.

Після результативного періоду у грі Словаччини із Олімпійськими атлетами з Росії (2:2), єдина шайба у матчі була закинута у вирішальній 20-хвилинці, автором якої став Черешняк – 3:2 на користь словаків.

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У наступному турі американці протистоятимуть словакам, а атлети з Росії змагатимуться із Словенією.

Варто відзначити, що на південнокорейському турнірі приймають участь 12 команд, які розподілені по трьом групам. Переможці квартетів та краща друга команда серед груп напряму вийдуть до 1/4 фіналу. Усі іншу колективи поборються в 1/8 фіналу.

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