Двум молодым людям сообщили о подозрении в убийстве продавцов магазина в Бориславе

Правоохранители разоблачили двух злоумышленников, причастных к разбойному нападению на магазин компьютерной техники в Бориславе, во время которого были убиты двое продавцов.

Злоумышленникам, ранее не судимым жителям Трускавца возрастом 16 и 19 лет, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой ) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 7 декабря управляющий одного из магазинов компьютерной техники в Бориславе сообщил в полицию, что несмотря на позднее время, помещение магазина не сдано под охрану, а работники не отвечают на телефонные звонки.

В магазине правоохранители обнаружили тела двух продавцов, 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча, без признаков жизни, с колото-резаными ранами.

Также было установлено, что нападавшие украли деньги из кассы магазина и товар с витрины.