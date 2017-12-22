Двум молодым людям сообщили о подозрении в убийстве продавцов магазина в Бориславе
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, причастным к убийству двух продавцов магазина компьютерной техники в Бориславе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает УНН.
Правоохранители разоблачили двух злоумышленников, причастных к разбойному нападению на магазин компьютерной техники в Бориславе, во время которого были убиты двое продавцов.
Злоумышленникам, ранее не судимым жителям Трускавца возрастом 16 и 19 лет, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой ) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 7 декабря управляющий одного из магазинов компьютерной техники в Бориславе сообщил в полицию, что несмотря на позднее время, помещение магазина не сдано под охрану, а работники не отвечают на телефонные звонки.
В магазине правоохранители обнаружили тела двух продавцов, 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча, без признаков жизни, с колото-резаными ранами.
Также было установлено, что нападавшие украли деньги из кассы магазина и товар с витрины.