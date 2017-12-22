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Двом молодикам на Львівщині повідомили про підозру у вбивстві продавців магазину техніки

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, причетним до вбивства двох продавців магазину комп'ютерної техніки у Бориславі. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області, передає УНН.

Двом молодикам на Львівщині повідомили про підозру у вбивстві продавців магазину техніки

Правоохоронці викрили двох зловмисників, причетних до розбійного нападу на магазин комп’ютерної техніки у Бориславі, під час якого були вбиті двоє продавців.

Зловмисникам, раніше не судимим жителям Трускавця віком 16 та 19 років, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 7 грудня керуючий одного з магазинів комп’ютерної техніки в Бориславі повідомив до поліції, що незважаючи на пізній час, приміщення магазину не здано під охорону, а працівники не відповідають на телефонні дзвінки.

У магазині правоохоронці виявили тіла двох продавців, 20-річної жительки Борислава та 27-річного жителя Дрогобича, без ознак життя, з колото-різаними ранами.

Також було встановлено, що нападники заволоділи грошима з каси магазину та товаром з вітрини.

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