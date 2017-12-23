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Двум фигурантам стрельбы в Одессе возле автосалона объявлено подозрение

Киев • УНН

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ОДЕССА - КИЕВ. 23 декабря. УНН. Двум фигурантам дела, которые устроили стрельбу возле автосалона в Одессе объявлено подозрение по признакам ч. 3 ст 187 УК Украины (Разбойное нападение). Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя ГУНП в Одесской области Р.Форостяк, передает УНН.

Двум фигурантам стрельбы в Одессе возле автосалона объявлено подозрение

"Сегодня суд избрал этим лицам меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. В ходе следственных действий выяснилось, что накануне резонансных событий, "экс-айдаровци" совершили разбойное нападение на своего бывшего собрата, также айдаровца. Именно это привело к выяснению отношений позже по ул. Атамана Головатого и стало поводом к слухам и версий от нападения на автосалон к ограблению охранника с захватом заложников", - написал Р.Форостяк.

Кроме того, по словам Р.Форостяка, оперативный план "Гром", который был введен ГУНП в Одесской области, впервые в стране, по новому регламенту, продемонстрировал свою эффективность и состоятельность.

Напомним, по факту стрельбы на ул. Атамана Головатого правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщал УНН, 22 декабря в Одессе произошла стрельба, один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.

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