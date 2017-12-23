Двом фігурантам стрілянини в Одесі біля автосалону оголошено підозру
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 23 грудня. УНН. Двом фігурантам справи, що влаштували стрілянину біля автосалону в Одесі, оголошено підозру за ознаками ч. 3 ст 187 КК України (Розбійний напад). Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови ГУНП в Одеській області Р.Форостяк, передає УНН.
“Сьогодні суд обрав цим особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. В ході слідчих дій з’ясувалось, що напередодні резонансних подій, "екс-айдарівці" скоїли розбійний напад на свого колишнього побратима, також айдарівця. Саме це привело до з’ясування відносин пізніше по вул. Отамана Головатого та стало приводом до чуток та версій від нападу на автосалон до пограбування охоронця з захопленням заручників”, — написав Р.Форостяк.
Крім того, за словами Р.Форостяка, оперативний план “Грім”, що був введений ГУНП в Одеській області, вперше в країні, по новому регламенту, продемонстрував свою ефективність та спроможність.
Нагадаємо, за фактом стрілянини на вул. Отамана Головатого правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, 22 грудня в Одесі сталася стрілянина, один із учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону.