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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 118941 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129633 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 120817 просмотра

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Двум конгрессменам запретили въезд в Израиль из-за твита Трампа

Двум конгрессменам запретили въезд в Израиль из-за твита Трампа

Киев  •  УНН

 • 9182 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Власти Израиля запретили въезд в страну членам Конгресса США Рашиди Тлаиб и Ильхан Омар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Объявление было сделано вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль проявит "слабость", если позволит им въехать в страну.

"Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и ничего нельзя сделать для того, чтобы их мнение изменилось", - написал Трамп в своем Twitter.

"План визита женщин-конгрессменов заключается только в том, чтобы нанести вред Израилю и разжечь антиизраильские настроения", - говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери, уполномоченный принимать такие решения, заявил, что Израиль уважает Конгресс США, но разрешение на въезд тем, кто стремится нанести ущерб государству, "абсолютно исключен".

Ильхан Омар родом из Сомали, переехала в США в детстве. У Рашид Тлаиб есть палестинское корни. Они - первые мусульманки в Конгрессе и часто критикуют Израиль.

Напомним, Трамп поблагодарил Нетаньяху за то, что в его честь назвали поселение.

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