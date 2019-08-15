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Двом конгресменам заборонили в'їзд до Ізраїлю через твіт Трампа

Двом конгресменам заборонили в'їзд до Ізраїлю через твіт Трампа

Київ • УНН

 • 9183 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Влада Ізраїлю заборонила в'їзд в країну членам Конгресу США Рашиді Тлаїб і Ільхан Омар. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Оголошення було зроблено незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль проявить "слабкість", якщо дозволить їм в'їхати в країну.

"Вони ненавидять Ізраїль і єврейський народ, і нічого не можна зробити для того, щоб їхня думка змінилася", - написав Трамп у своєму Twitter.

"План візиту жінок-конгресменів полягає тільки в тому, щоб завдати шкоди Ізраїлю і розпалити антиізраїльські настрої", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері, уповноважений приймати такі рішення, заявив, що Ізраїль поважає Конгрес США, але дозвіл на в'їзд тим, хто прагне завдати шкоди державі, "абсолютно виключений".

Ільхан Омар родом з Сомалі, переїхала в США в дитинстві. У Рашид Тлаїб є палестинське коріння. Вони — перші мусульманки в Конгресі та часто критикують Ізраїль.

Нагадаємо, Трамп подякував Ізраїлю і Нетаньяху за те, що в його честь назвали поселення.

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