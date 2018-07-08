Двукратный чемпион НБА Дюрант продолжит выступления за "Голден Стэйт"

По данным ESPN, американец подписал контракт на два года на сумму 61,5 млн долл.

В прошлом сезоне форвард набирал 26,4 очка, делал 6,8 подбора и отдавал 5,4 передачи за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив 9 очков, 7,8 пд и 4,7 пр за 38 минут в плей-офф.

Отметим, что в крайних двух сезонах Дюрант выигрывал чемпионат НБА в составе “воинов” и дважды признавался MVP финальной серии плей-офф.



Добавим, что Дюрант в составе США дважды выигрывал “золото” Олимпийских игр (2012, 2016) и становился чемпионом мира-2010.