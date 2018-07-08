Двократний чемпіон НБА Дюрант продовжить виступи за "Голден Стейт"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Легкий форвард збірної США та “Голден Стейт Ворріорс” Кевін Дюрант заключив нову угоду із чинним чемпіоном НБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт “ГСВ”.
За даними ESPN, американець підписав контракт на два роки на суму 61,5 млн. дол.
У минулому сезоні форвард набирав 26,4 очка, робив 6,8 підбирання і віддавав 5,4 передачі за 34 хвилини в середньому за гру в регулярному чемпіонаті і записував в актив 9 очок, 7,8 пд і 4,7 пр за 38 хвилин в плей-оф.
Зазначимо, що в крайніх двох сезонах Дюрант вигравав чемпіонат НБА у складі “воїнів” та двічі визнавався MVP фінальної серії плей-оф.
Додамо, що Дюрант у складі США двічі вигравав “золото” Олімпійських ігор (2012, 2016) та ставав чемпіоном світу-2010.