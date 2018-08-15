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Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо завершит карьеру в конце сезона

Киев • УНН

 • 7768 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Команда “Формулы-1” — “Макларен”, объявила о будущем завершении карьеры испанца Фернандо Алонсо в самых престижных автогонках мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо завершит карьеру в конце сезона

“После 17 замечательных лет в этом удивительном спорте пришла пора для изменений и движения дальше. Я наслаждался каждой минутой этих невероятных сезонов, и я даже не могу передать благодарность людям, которые внесли свой вклад, чтобы сделать эти годы такими особенными. В этом сезоне еще несколько Гран-при, и я буду участвовать в них с большей привязанностью и страстью, чем когда-либо”, — заявил испанец.

Также на позицию Алонсо отреагировал главный исполнительный директор “Макларен” Зак Браун.

“Фернандо — не только выдающийся посол в “Макларен”, но и для “Формулы-1”. Его 17 проведенных лет в спорте, возможно, сделали Алонсо наиболее выдающимся пилотом своего поколения и, несомненно, отличный от “Формулы-1”, добавили еще одну страницу в богатую историю “Формулы-1”, — подытожил Браун.

Примечательно, что последние 5-ть сезонов Алонсо выступает в составе “Макларен”. Всего за карьеру Алонсо получил 32 победы, завоевав 22 поул-позиции и 97 раз становился призером гонок.

Кроме того, Алонсо в 2005 году стал самым молодым в то время чемпионом мира в “Формуле-1” в состоянии “Рено”, а в 2006 году защитил свой титул. Также становился 3-кратным вице-чемпионом “Ф-1” в 2010, 2012, 2013 годах в составе “Феррари”.

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