Двократний чемпіон "Формули-1" Алонсо завершить кар'єру в кінці сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Команда “Формули-1” — “Макларен”, оголосила про майбутнє завершення кар’єри іспанця Фернандо Алонсо в найпрестижніших автоперегонах світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
“Після 17 чудових років в цьому дивовижному спорті прийшла пора для змін і руху далі. Я насолоджувався кожною хвилиною цих неймовірних сезонів, і я навіть не можу передати подяку людям, які внесли свій вклад, щоб зробити ці роки такими особливими. У цьому сезоні є ще кілька Гран-прі, і я буду брати участь в них з більшою прихильністю і пристрастю, ніж будь-коли”, — заявив іспанець.
Також на позицію Алонсо відреагував головний виконавчий директор “Макларен” Зак Браун.
“Фернандо — не тільки видатний посол в “Макларен”, але і для “Формули-1”. Його 17 проведених років в спорті, можливо, зробили з Алонсо найбільш видатним пілотом свого покоління і, безсумнівно, відмінний від “Формули-1”, додали ще одну сторінку в багату історію “Формули-1”, — підсумував Браун.
Примітно, що останні 5-ть сезонів Алонсо виступає у складі “Макларен”. Загалом за кар’єру Алонсо отримав 32 перемоги, завоював 22 поул-позиції та 97 разів ставав призером гонок.
Крім того, Алонсо в 2005 році став наймолодшим на той час чемпіоном світу у “Формулі-1” у стані “Рено”, а в 2006 році захистив свій титул. Також ставав 3-кратним віце-чемпіоном “Ф-1” в 2010, 2012, 2013 роках у складі “Феррарі”.